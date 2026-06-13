Двести раз до Луны и обратно: что можно сделать с $1 триллионом Илона Маска Associated Press: что означает триллион Илона Маска в реальном выражении

Москва13 июн Вести.Благодаря выходу на фондовый рынок своей ракетной компании SpaceX, Илон Маск стал первым в мире триллионером. Такой уровень богатства, принадлежащий всего одному человеку, когда-то был немыслим. Агентство Associated Press решило подсчитать, как будет выглядеть сумма в 1 триллион долларов.

По данным Forbes, состояние Маска в пятницу фактически достигло 1,1 триллиона долларов после резкого роста акций SpaceX на момент дебюта на фондовом рынке. Большая часть этих денег вложена в акции.

Представление о том, как будет выглядеть сумма в 1 триллион долларов, почти так же астрономично, как и межпланетные — и на данный момент еще далекие от реализации — цели, которые SpaceX поставила перед собой говорится в статье

Если рассматривать наличные деньги в физическом виде, то триллион долларов США, выложенных в ряд, растянулся бы почти на 156 миллионов километров. Этого хватило бы на более чем 200 путешествий до Луны и обратно. Это также превысило бы 150 миллионов километров между Землей и Солнцем, отмечает издание.

Сегодня на Земле проживает почти 8,2 миллиарда человек. Если бы 1 триллион долларов был разделен между всем населением, каждый человек получил бы почти 122 доллара.

Один триллион долларов более чем вдвое превышает годовой ВВП Южной Африки - страны, где родился Илон Маск. Согласно данным Международного валютного фонда за 2026 год, объем производства товаров и услуг в стране составит почти 480 миллиардов долларов

Средняя цена проданных домов в США составляет около 403 200 долларов. За эти деньги, имея 1 триллион долларов, можно было бы купить почти 2,5 миллиона домов.

Фактически, совокупное состояние четырех человек, следующих за Маском в списке самых богатых людей Forbes (в который, помимо Ларри Пейджа из Google, входят соучредитель Google Сергей Брин (271 млрд долларов), Джефф Безос из Amazon (249 млрд долларов) и Ларри Эллисон из Oracle (232 млрд долларов), по состоянию на пятницу составляло около 1,05 триллиона долларов подсчитали эксперты

Состояние Маска может колебаться на десятки миллиардов долларов в день или даже за считаные часы. Собственное состояние Маска стремительно выросло. Только в прошлом году, по данным Forbes, его состояние составляло 342 миллиарда долларов — по сравнению со 195 миллиардами долларов в 2024 году, говорится в статье Associated Press.