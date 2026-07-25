Москва25 июл Вести.Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил, что утратил статус первого в мире триллионера, которым он владел чуть более месяца. Свое положение предприниматель иронично прокомментировал в социальной сети X короткой фразой: "(Former) trillionaire" ("Бывший триллионер").

12 июня компания SpaceX провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq, и состояние Маска впервые в истории человечества превысило триллион долларов. Уже 16 июня акции достигли исторического пика в $225,64, а состояние бизнесмена выросло до $1,45 трлн.

Однако за прошедшие недели ситуация изменилась. Акции SpaceX обрушились примерно на 50% с максимума и на момент публикации торговались около $114. Одновременно с этим резко упали и бумаги Tesla — за неделю они потеряли 18%, закрывшись на отметке $313,03, что стало худшим недельным падением с 2022 года. Суммарно за семь дней состояние Маска сократилось примерно на $130 млрд.

Несмотря на это, Илон Маск по-прежнему остается богатейшим человеком планеты, а его состояние, по оценкам Forbes, по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов долларов