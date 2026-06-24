Москва24 июн Вести.Американский предприниматель Илон Маск лишился статуса долларового триллионера, следует из индекса миллиардеров агентства Bloomberg.

В рамках последнего изменения статистики его состояние сократилось на 118 миллиардов долларов и на данный момент оценивается в 957 миллиардов долларов.

Накануне стоимость космической компании SpaceX, принадлежащей Маску, упала на 400 миллиардов долларов всего за одни сутки.

Ранее совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на 336 миллиардов долларов на фоне роста фондовых индексов из-за новостей о мирной сделке между США и Ираном.

Агентство Reuters 12 июня написало, что Маск стал первым в мировой истории триллионером благодаря выходу SpaceX на IPO.