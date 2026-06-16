Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на $336 млрд

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на $336 млрд Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на $336 млрд

Москва16 июн Вести.Благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на $336 млрд. По подсчетам Bloomberg, это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений.

Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на $13,3 трлн, говорится в публикации.

Лидерство в этом списке подтвердил Илон Маск. Благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20% состояние бизнесмена достигло $1,27 трлн. Так, за день Маск разбогател на $164 млрд - примерно такую же сумму составил подъем стоимости активов 499 остальных членов списка. Ларри Пейдж, занимающий второе место, владеет активами на $314 млрд, Сергей Брин - на $292 млрд, Джефф Безос - на $267 млрд, Ларри Эллисон - на $247 млрд.

На конец торгов в понедельник капитализация SpaceX достигла $2,5 трлн, на предварительной сессии во вторник ее акции растут еще на 10%.

Около десятка людей, делящих последние места в рейтинге, теперь владеют по $7,9 млрд – что является самым высоким в истории порогом входа в элитный список миллиардеров, отмечает Bloomberg.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что переговоры между Ираном и США по атому и санкциям состоятся 19 июня в Швейцарии.