WSJ: компания SpaceX Маска нацелилась на рекордное IPO с оценкой от $1,5 трлн

Илон Маск может стать первым в мире триллионером WSJ: компания SpaceX Маска нацелилась на рекордное IPO с оценкой от $1,5 трлн

Москва21 мая Вести.Аэрокосмическая компания SpaceX подала заявку на проведение IPO, которое может стать рекордным в истории и превратить ее основателя Илона Маска в первого в мире триллионера. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, SpaceX рассчитывает на оценку в 1,5 триллиона долларов и более в ходе IPO. В феврале, после приобретения ИИ-стартапа xAI, объединенная компания была оценена в 1,25 триллиона.

Агентство Bloomberg также уточняет, что объем IPO может достичь 75 миллиардов долларов, превысив предыдущий рекорд Saudi Aramco (29 миллиардов).

Согласно проспекту, в 2025 году выручка SpaceX выросла на 33%, до 18,67 миллиарда долларов. При этом чистый убыток составил 4,94 миллиарда из-за больших трат на исследования и разработки. Контракты с властями США (NASA, Пентагон, разведка) обеспечили 20% выручки компании в прошлом году.

В первом квартале 2026 года убыток достиг 4,3 миллиарда при выручке в 4,7 миллиарда. Спутниковая сеть Starlink принесла 11,4 миллиарда выручки и 4,4 миллиарда операционной прибыли, тогда как аэрокосмический бизнес и xAI оказались убыточными.

Маск, основавший SpaceX в 2002 году, сохраняет жесткий контроль — по состоянию на 1 мая он владел 85% голосующих прав и возглавляет совет директоров.

Ранее сообщалось, что зарплата Маска в компании Tesla за прошлый год составила 158 миллиардов долларов. При это сумма составляет лишь первый транш от общей суммы в 1 триллион долларов, выделенных акционерами Tesla.