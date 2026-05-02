В 2025 году Маск заработал в Tesla $158 млрд

Зарплата Илона Маска в Tesla за 2025 год составила $158 млрд В 2025 году Маск заработал в Tesla $158 млрд

Москва2 мая Вести.За 2025 год американский миллиардер Илон Маск может заработать 158 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что эта сумма — лишь первый транш в рамках компенсационного соглашения Маска с его компанией Tesla. Акционеры согласились выплатить ему триллион рублей.

Однако, чтобы получить эту сумму полностью, миллиардер должен выполнить ряд условий. В частности, он обязан увеличить капитализацию своей компании с 1,2 до 2 трлн долларов и проработать стратегию так, чтобы производитель электрокаров приносил доход в 8,5 трлн долларов.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 800 миллиардов долларов.