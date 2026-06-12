Reuters: выход SpaceX на IPO сделал Маска первым триллионером в истории

Маск стал первым триллионером в мировой истории Reuters: выход SpaceX на IPO сделал Маска первым триллионером в истории

Москва12 июн Вести.Выход компании SpaceX на IPO позволил американскому предпринимателю Илону Маску стать первым в мире триллионером, сообщает агентство Reuters.

Основная часть состояния Маска связана со SpaceX, его долю в компании оценивают в $866 млрд.

Вместе с Tesla и другими активами его [Маска] состояние превысит $1,1 трлн, когда акции [SpaceX] начнут торговаться [на бирже] в пятницу отмечает Reuters

В мае SpaceX подала документы для проведения IPO. В случае успеха размещение может стать крупнейшим в мировой истории.