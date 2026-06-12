Москва12 июнВести.Выход компании SpaceX на IPO позволил американскому предпринимателю Илону Маску стать первым в мире триллионером, сообщает агентство Reuters.
Основная часть состояния Маска связана со SpaceX, его долю в компании оценивают в $866 млрд.
Вместе с Tesla и другими активами его [Маска] состояние превысит $1,1 трлн, когда акции [SpaceX] начнут торговаться [на бирже] в пятницуотмечает Reuters
В мае SpaceX подала документы для проведения IPO. В случае успеха размещение может стать крупнейшим в мировой истории.