SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории

SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории

Москва21 мая Вести.Американская компания SpaceX подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), следует из регистрационной формы, опубликованной в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В случае успеха размещение может стать крупнейшим в истории, сообщает ТАСС.

Ранее инвесторы оценивали совокупный бизнес владельца компании Илона Маска, охватывающий космические запуски, спутниковую систему связи Starlink, а также проекты в сфере искусственного интеллекта, почти в 2 триллиона долларов.

В документе говорится, что компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX.

Ранее Маск рассказал об истинной цели создания его компании SpaceX — он хотел, чтобы космические корабли посетили другие планеты, где можно встретить инопланетян.