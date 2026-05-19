WSJ: человек погиб на космодроме SpaceX

Москва19 мая Вести.Несчастный случай стал причиной гибели человека на ракетном комплексе компании SpaceX в Техасе (США), сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сотрудник одного из подрядчиков компании SpaceX скончался в результате падения.

По словам источников, знакомых с ситуацией, погибший работал на организацию-подрядчика, которая участвует в развитии комплекса Starbase отмечает WSJ

SpaceX ускоренными темпами развивает испытательный космодром и производственную площадку Starbase для того, чтобы подготовить объект к запускам прототипа космического корабля Starship.

Компания американского миллиардера Илона Маска намерена 19 мая провести очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.