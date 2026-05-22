В SpaceX сообщили об отмене тестового запуска новой версии Starship SpaceX отменила тестовый запуск обновленной версии ракеты Starship

Москва22 мая Вести.Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск ракеты Starship обновленной версии V3. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Ракета в рамках испытания должна была набрать высоту, провести отделение ступеней, а затем приводниться в Мексиканском заливе.

Отказ от сегодняшнего летного испытания говорится в сообщении

Накануне стало известно, что SpaceX подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Газета The Wall Street Journal сообщила, что основатель компании Илон Маск может стать первым в мире триллионером.