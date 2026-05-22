Москва22 маяВести.Американская компания SpaceX отменила тестовый запуск ракеты Starship обновленной версии V3. Об этом компания сообщила в соцсети X.
Ракета в рамках испытания должна была набрать высоту, провести отделение ступеней, а затем приводниться в Мексиканском заливе.
Отказ от сегодняшнего летного испытанияговорится в сообщении
Накануне стало известно, что SpaceX подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Газета The Wall Street Journal сообщила, что основатель компании Илон Маск может стать первым в мире триллионером.