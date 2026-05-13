NASA объявило о переносе запуска корабля SpaceX Dragon на МКС из-за непогоды

Запуск корабля NASA и SpaceX на МКС перенесен из-за непогоды в США NASA объявило о переносе запуска корабля SpaceX Dragon на МКС из-за непогоды

Москва13 мая Вести.Старт корабля компании SpaceX Dragon, участвующего в 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС), перенесен из-за непогоды в штате Флорида, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск должен был состояться в 02.16 мск в среду, 13 мая. Новое время старта корабля – 01.50 мск 14 мая, говорится в сообщении NASA в соцсети Х.

Корабль должен доставить на МКС почти три тонны грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности станции. Среди них – продовольствие и материалы для научных исследований.

Ранее стало известно, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX намерена провести 12-й испытательный запуск корабля Starship 19 мая.