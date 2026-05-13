Москва13 мая Вести.Американская компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, намерена провести 19 мая очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, сообщает аэрокосмическая корпорация на своей странице в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе 12-го испытательного полета будут опробованы корабль Starship и ускоритель Super Heavy нового поколения, оснащенные новой версией двигателей Raptor.

Запуск состоится с обновленной стартовой площадки на космодроме Starbase (штат Техас, США – прим. ред.). Запуск намечен на вторник, 19 мая говорится в сообщении

Предыдущий испытательный запуск Starship прошел в октябре 2025 года. Он был перенесен с августа того же года из-за технических неполадок.

Ранее Маск заявлял, что его компания SpaceX может в ближайшие десятилетия построить города на Луне и Марсе.