NASA и SpaceX перенесли запуск корабля Dragon к МКС из-за непогоды

Москва14 мая Вести.Запуск корабля Dragon в рамках 34‑й миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) перенесен из‑за непогоды в штате Флорида (США), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания миллиардера Илона Маска SpaceX в соцсети Х.

Корабль доставит на МКС почти три тонны груза, необходимого для обеспечения жизнедеятельности станции, в том числе продовольствие и материалы для научных исследований.

Запуск миссии CRS-34 отменяется сегодня из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке отмечает SpaceX

NASA уточняет, что запуск корабля намечен на 16 мая.

Это уже второй перенос запуска корабля за последнюю неделю. Изначально запуск намечали на 13 мая, однако перенесли на 14 мая из-за непогоды.

Между тем компания SpaceX намерена провести 19 мая 12-й испытательный запуск корабля Starship.