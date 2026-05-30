Москва30 мая Вести.Взрыв тяжелой ракеты New Glenn аэрокосмической компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом, может иметь долгосрочные последствия для всей космической программы США. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Отмечается, что неудачи Безоса усиливают зависимость Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) от американского предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX. Ракета Blue Origin рассматривалась как альтернатива программе Starship от SpaceX.

В ночь на 29 мая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. В Blue Origin заявили, что во время запуска "произошла аномалия".

Между тем Маск на фоне инцидента сообщил, что во время ракетных испытаний участникам тестовых запусков часто приходится сталкиваться с трудностями.