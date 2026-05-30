Пусковая площадка на мысе Канаверал пострадала при взрыве ракеты New Glenn AP: космодром на мысе Канаверал пострадал из-за взрыва тяжелой ракеты

Москва30 мая Вести.Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin, основанной американским миллиардером Джеффом Безосом, нанес ущерб космодрому на мысе Канаверал в американском штате Флорида, сообщает агентство The Associated Press (АР).

Сотрудники неотложных служб призвали избегать обломков, которые океан может выбросить на берег.

Аэрофотоснимки, сделанные в пятницу, показали груды разрушенных конструкций на земле. При этом сохранились только одна башня и резервуар для воды отмечает AP

Агентство назвало взрыв ракеты "сильным ударом" для Blue Origin.

В ночь на 29 мая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. Blue Origin подтвердила, что во время запуска "произошла аномалия".

Между тем глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что во время ракетных испытаний участникам запусков часто приходится сталкиваться с трудностями.