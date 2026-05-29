"Это сложно": Маск о взрыве созданной конкурентом Space X ракеты New Glenn Маск после взрыва ракеты New Glenn пожелал успеха компании Безоса Blue Origin

Москва29 мая Вести.Во время ракетных испытаний участникам экспериментальных запусков часто приходится сталкиваться с трудностями, отметил американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск.

Таким образом он прокомментировал инцидент с принадлежащей аэрокосмической компании Blue Origin ракетой-носителем New Glenn, которую разработчики позиционируют как потенциального конкурента ракетам, производимым SpaceX.

Крайне неудачно. Ракеты – это сложно написал Маск в соцсети X

Предприниматель выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin "быстро оправится" после случившегося.

В ночь на 29 мая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки на стартовой площадке в штате Флорида.

Наблюдавшие за трансляцией в прямом эфире могли увидеть, как у основания ракеты сначала возникла яркая вспышка, за которой через несколько секунд последовал мощный взрыв.

В Blue Origin подтвердили, что во время пробного запуска "произошла аномалия". В результате инцидента пострадавших нет.

19 апреля 2026 года в ходе миссии NG-3 New Glenn впервые полетела на повторно использованной первой ступени – та успешно приземлилась на беспилотный корабль Jacklyn в Атлантическом океане.

Запуск завершился частичной неудачей: спутник BlueBird 7 был выведен на нештатную орбиту. При этом аппарат включился и начал функционировать.