Москва19 апр Вести.Компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, впервые применила многоразовую первую ступень ракеты-носителя New Glenn во время миссии NG-3. Запуск прошел утром 19 апреля с космодрома на мысе Канаверал, как сообщает издание Space.com.

Первая ступень, успешно возвращенная на Землю в ходе предыдущей миссии NG-2 в ноябре 2025 года, отделилась через 3,5 минуты после старта и благополучно приземлилась на беспилотный корабль Jacklyn в Атлантическом океане. Это произошло в полном соответствии с планом. Ранее, в январе 2025 года, New Glenn впервые вышла на орбиту, но вернуть ступень тогда не удалось.

По данным Space.com, такая технология повторного использования позволит Blue Origin эффективно соперничать с ракетами Falcon 9, Falcon Heavy и Starship от SpaceX Илона Маска. Компания рассчитывает, что каждая первая ступень сможет применяться не менее 25 раз.

В рамках миссии NG-3 ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile для обеспечения прямой мобильной связи. Однако, по заявлению Blue Origin спустя два часа после запуска, спутник оказался "на нештатной орбите". При этом аппарат включился и начал функционировать.