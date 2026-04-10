Экипаж "Артемиды-2" пролетел половину пути от Луны до Земли

Москва10 апр Вести.Экипаж американского космического корабля Orion, участвующий в лунной миссии "Артемида-2" (Artemis II) преодолел половину пути к Земле.

Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Экипаж "Артемиды-2" достиг середины расстояния между Луной и Землей говорится в публикации на странице управления в соцсети X

Согласно расчетам NASA, возвращение астронавтов запланировано на 10 апреля в 20.07 по времени Восточного побережья США (03.07 мск 11 апреля).

Приземление корабля Orion должно произойти в акватории близ города Сан-Диего, расположенного на юге Калифорнии.

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен. В ходе миссии они облетели Луну, установив новый рекорд максимальной удаленности человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.

Последний пилотируемый полет к Луне был осуществлен в декабре 1972 года в рамках миссии "Аполлон-17".

О том, что экипаж миссии "Артемида-2" приступил к возвращению на Землю, стало известно 6 апреля.