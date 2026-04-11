Экипаж лунной миссии "Артемида-2" вышел из корабля после возвращения на Землю

Москва11 апр Вести.Четыре астронавта, участвовавшие в лунной миссии "Артемида-2", успешно покинули космический корабль "Орион" после приводнения в Тихом океане, следует из трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спустя примерно полтора часа после возвращения на Землю экипаж вышел из капсулы "Ориона" и сел на надувной плот. Ожидается, что астронавтов на вертолетах доставят на борт американского военного корабля USS John P. Murtha.

Посадка "Ориона" прошла в акватории неподалеку от расположенного в штате Калифорния города Сан-Диего. Космический корабль совершил приводнение вечером 10 апреля в 20.07 по местному времени (03.07 мск 11 апреля). В лунной миссии участвовали астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Предыдущий пилотируемый запуск к Луне был осуществлен более 50 лет назад.

Миссия "Артемида-2" установила новый рекорд по дальности полета человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.