Москва11 апр Вести.Экипаж американского космического корабля Orion, участвующий в лунной миссии "Артемида-2", начал схождение с орбиты Земли для последующего приводнения, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно плану, командный модуль корабля с астронавтами-американцами Ридом Вайсманом, Кристиной Кук и Виктором Гловером, а также канадцем Джереми Хансеном совершит отделение и с помощью парашютной системы в 03:07 11 апреля приводнится у тихоокеанского побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего.

При вхождении в атмосферу примерно на 6 минут командный центр прервет связь с экипажем из-за возникновения плазменного кокона с температурой в несколько тысяч градусов.

К настоящему моменту NASA и американские военно-морские силы завершили подготовку к масштабной спасательной операции по возвращению лунной миссии.

Как сообщалось, США задействуют транспортный док John P. Murtha, который обеспечит безопасное возвращение астронавтов.

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Предыдущий пилотируемый запуск к Луне был осуществлен более 50 лет назад.

В ходе миссии экипаж корабля облетел Луну, установив новый рекорд максимальной удаленности человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.