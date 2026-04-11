Москва11 апр Вести.Экипаж космического корабля "Орион", участвовавший в лунной миссии "Артемида-2", успешно завершил полет и вернулся на Землю через 9 дней после старта. Трансляцию приводнения "Ориона" вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка космического корабля прошла в Тихом океане вечером 10 апреля в 20.07 по местному времени (03.07 мск 11 апреля). Место приводнения находилось неподалеку от расположенного в штате Калифорния города Сан-Диего.

За 30 минут до завершения миссии от корабля штатно отделился служебный модуль.

Примерно за 15 минут до посадки "Орион" вошел в плотные слои атмосферы, что вызвало образование плазмы вокруг аппарата. Это привело к потере связи с экипажем на несколько минут, что было ожидаемым этапом процесса возвращения.

О том, что экипаж миссии "Артемида-2" приступил к возвращению на Землю, стало известно 6 апреля. Как сообщалось, США задействуют транспортный док John P. Murtha, который обеспечит безопасное возвращение астронавтов.

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Предыдущий пилотируемый запуск к Луне был осуществлен более 50 лет назад.

Миссия "Артемида-2" установила новый рекорд по дальности полета человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.