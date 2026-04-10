Москва10 апр Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Военно-морские силы Соединенные Штаты завершают подготовку к масштабной спасательной операции по возвращению экипажа миссии "Артемида-2" (Artemis II). Об этом сообщила газета The New York Times.

Журналисты отметили, что в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии запланировано приводнение капсулы космического корабля Orion. Оно ожидается 10 апреля примерно в 20.07 по времени США (03.07 по мск 11 апреля) в акватории вблизи Сан-Диего.

Отмечается, что США задействуют транспортный док John P. Murtha, который должен обеспечить безопасное возвращение астронавтов.

Ранее стало известно, что экипаж "Артемиды-2" преодолел половину пути к Земле.

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.