Москва19 апрВести.Основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin сообщила о неудачной попытке вывести спутник мобильной связи BlueBird 7 на нужную орбиту.
Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Полезная нагрузка была выведена на нештатную орбитунаписала компания в соцсети X
В Blue Origin уточнили, что в настоящий момент ведется проверка произошедшего, а дополнительная информация будет обнародована по мере ее поступления.
Спутник связи BlueBird 7 создан для обеспечения сотового широкополосного доступа для смартфонов и должен был войти в состав спутниковой группировки компании AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите.
Ранее компания Blue Origin запросила у американской Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск около 52 тысяч спутников на околоземную орбиту для создания центра обработки данных в космосе.