Blue Origin сообщила о неудачной попытке вывести спутник BlueBird 7 на орбиту

Компания Безоса Blue Origin не смогла вывести свой спутник на правильную орбиту Blue Origin сообщила о неудачной попытке вывести спутник BlueBird 7 на орбиту

Москва19 апр Вести.Основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin сообщила о неудачной попытке вывести спутник мобильной связи BlueBird 7 на нужную орбиту.

Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Полезная нагрузка была выведена на нештатную орбиту написала компания в соцсети X

В Blue Origin уточнили, что в настоящий момент ведется проверка произошедшего, а дополнительная информация будет обнародована по мере ее поступления.

Спутник связи BlueBird 7 создан для обеспечения сотового широкополосного доступа для смартфонов и должен был войти в состав спутниковой группировки компании AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите.

Ранее компания Blue Origin запросила у американской Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск около 52 тысяч спутников на околоземную орбиту для создания центра обработки данных в космосе.