Взрыв произошел во время испытаний тяжелой ракеты New Glenn компании Безоса

Москва29 мая Вести.Тяжелая ракета-носитель New Glenn аэрокосмической компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом, взорвалась во время испытаний силовой установки в американском штате Флорида, следует из видеозаписи, размещенной на YouTube-канале портала NASA Spaceflight.

На опубликованных кадрах видно яркое грибовидное после детонации. Инцидент произошел около 04.00 29 мая мск.

Компания Безоса подтвердила в соцсети X, что в ходе испытаний "произошла аномалия", никто из сотрудников компании не пострадал.

В январе прошлого года Blue Origin осуществила первый запуск New Glenn – тяжелой ракеты-носителя, которую разработчики позиционируют как потенциального конкурента ракетам компании SpaceX бизнесмена Илона Маска.

19 апреля в ходе миссии NG-3 New Glenn впервые полетела на повторно использованной первой ступени – та успешно приземлилась на беспилотный корабль Jacklyn в Атлантическом океане. Однако сам запуск завершился частичной неудачей: спутник BlueBird 7 был выведен на нештатную орбиту. При этом аппарат включился и начал функционировать.