Москва9 маяВести.На нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в американском штате Луизиана прогремел сильный взрыв, за которым последовал крупный пожар. Об этом сообщает телеканал Fox 8.
Речь идет о заводе PBF Chalmette. Очевидцы происшествия делились в соцсетях кадрами черного дыма и огня, заметных на расстоянии нескольких километров от предприятия.
Сообщается, что над районом поднялся большой столб дыма.
Позднее возгорание удалось ликвидировать. По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о взрыве у штаб-квартиры ведущей парламентской партии Нидерландов в Гааге.