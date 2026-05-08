Взрыв прогремел в Гааге рядом со штаб-квартирой правящей партии Нидерландов

У штаб-квартиры партии премьера Нидерландов сработало взрывное устройство Взрыв прогремел в Гааге рядом со штаб-квартирой правящей партии Нидерландов

Москва8 мая Вести.Взрыв произошел в Гааге возле входа в штаб-квартиру ведущей парламентской партии Нидерландов D66 ("Демократы-66"), передает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

Уточняется, что инцидент произошел 7 мая примерно в 22.00 по московскому времени. В результате взрыва никто не пострадал. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Премьер-министр Нидерландов, лидер партии D66 Роб Йеттен заявил, что взрывное устройство, основу которой составила петарда, подбросили в почтовый ящик, закрепленный на входной двери здания. Политик охарактеризовал произошедшее как "трусливый акт запугивания".

В 2025 году центристская партия проевропейской ориентации D66 одержала победу на выборах, опередив правую "Партию свободы" под руководством Герта Вилдерса.