Спрятанная в машине взрывчатка сработала у здания полиции в Северной Ирландии

Заминированный автомобиль вспыхнул у полицейского участка в Северной Ирландии Спрятанная в машине взрывчатка сработала у здания полиции в Северной Ирландии

Москва27 апр Вести.Автомобиль, наполненный взрывчаткой, загорелся возле полицейского участка в Северной Ирландии, сообщила местная полиция.

По ее данным, инцидент произошел в 0.50 воскресенья мск. Согласно заявлению Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI), в районе Твинбрук на западе Белфаста был угнан автомобиль водителя службы доставки, в багажник которого было помещено устройство, сделанное из газового баллона. Оно взорвалось, в результате чего машина загорелась.

Отмечается, что правоохранительные органы эвакуировали людей из близлежащих домов, при взрыве никто не пострадал.

Как сообщил заместитель главного констебля PSNI Бобби Синглтон, полиция рассматривает версию с организацией теракта членами сепаратистской группировки "Ирландская республиканская армия" (ИРА).

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети Х осудил нападение на полицейский участок и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В 1921 году Ирландия была разделена на две части, меньшая из которых осталась в составе Соединенного Королевства. Другая – стала британским доминионом, а в 1949 году обрела полную независимость от британской короны.

После разделения территории между юнионистами (сторонниками Лондона) и республиканцами (борцами за независимость от Британии) началось вооруженное противостояние. Группировка ИРА и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" и "Временная ИРА" в 1970-80-е годы осуществили ряд терактов на землях Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Северной Ирландии к Ирландской Республике.

После подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы) подрывная деятельность ИРА начала идти на убыль. В 2005 году ИРА объявила о прекращении всей вооруженной активности и заявила об исключительно политических методах борьбы за объединение Ирландии.

Ранее стало известно, что на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии произошел теракт, в результате которого погибли 20 человек и еще 36 получили ранения.