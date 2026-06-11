Москва11 июнВести.В Северной Ирландии после антимигрантских погромов усилили наряды полиции. На данный момент в регионе сохраняется напряженная обстановка, сообщил с места событий журналист ИС "Вести" Александр Хабаров
Напряженная и крайне неспокойная обстановка сохраняется, особенно в столице этого региона – Белфасте. Район, в котором погромщики жгли машины, относится к той части города, где живут преимущественно роялисты - сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, но также в этих кварталах в последнее время стали поселяться мигранты. И как раз против них была направлена волна насилия. Полиция Северной Ирландии уже запросила помощь из Британии, сюда направлены дополнительные полицейские силы. Пока не удается каким-то образом сбить накал страстейзаявил он
Несмотря на то, что беспорядки продолжаются второй день, как отмечает журналист, число участников стало существенно меньше.
Минувшей ночью, конечно, число участников беспорядков было меньше, чем в предыдущие дни, но и присутствие полицейских заметно усилилось. Надо сказать, что после 6 часов вечера практически ничего в городе не работает. Многие владельцы частных лавок закрывают свои заведения, опасаясь, что могут произойти какие-то беспорядки, и может быть поджог совершенно без причинызаявил он
Протесты против мигрантов в Северной Ирландии начались после нападения с ножом, совершенным выходцем из Судана в Белфасте.