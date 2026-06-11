Москва11 июн Вести.В Северной Ирландии после антимигрантских погромов усилили наряды полиции. На данный момент в регионе сохраняется напряженная обстановка, сообщил с места событий журналист ИС "Вести" Александр Хабаров

Напряженная и крайне неспокойная обстановка сохраняется, особенно в столице этого региона – Белфасте. Район, в котором погромщики жгли машины, относится к той части города, где живут преимущественно роялисты - сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, но также в этих кварталах в последнее время стали поселяться мигранты. И как раз против них была направлена волна насилия. Полиция Северной Ирландии уже запросила помощь из Британии, сюда направлены дополнительные полицейские силы. Пока не удается каким-то образом сбить накал страстей заявил он

Несмотря на то, что беспорядки продолжаются второй день, как отмечает журналист, число участников стало существенно меньше.

Минувшей ночью, конечно, число участников беспорядков было меньше, чем в предыдущие дни, но и присутствие полицейских заметно усилилось. Надо сказать, что после 6 часов вечера практически ничего в городе не работает. Многие владельцы частных лавок закрывают свои заведения, опасаясь, что могут произойти какие-то беспорядки, и может быть поджог совершенно без причины заявил он

Протесты против мигрантов в Северной Ирландии начались после нападения с ножом, совершенным выходцем из Судана в Белфасте.