Тысячи британцев вышли на митинг после убийства студента в Саутгемптоне

В Британии прошел массовый митинг после убийства студента членом сикхской общины Тысячи британцев вышли на митинг после убийства студента в Саутгемптоне

Москва2 июн Вести.Тысячи британцев вышли на протест против действий полиции после раскрытия подробностей действий стражей правопорядка во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины в Саутгемптоне Викрамом Дигвой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее полиция под давлением общественности опубликовала запись задержания смертельно раненого британца якобы за "расизм".

По информации источника, возле полицейского участка собрались свыше 2 тысяч демонстрантов.

В ходе митинга протестующие скандируют лозунги "нет справедливости - нет мира", "к черту полицию", а также выкрикивают оскорбления в адрес британского премьера Кира Стармера.

Ранее дипломат в отставке и автор видеоканала Peacemonger Йэн Прауд заявил, что лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж может прийти к власти в 2029 году.