Стармера освистали при посещении места теракта в Лондоне

Премьера Британии освистали на месте нападения с ножом в Лондоне Стармера освистали при посещении места теракта в Лондоне

Москва30 апр Вести.Премьера Британии Кира Стармера освистали при посещении еврейского района Голдерс-Грин, где в среду два человека пострадали при нападении с ножом.

Нападавшим оказался британец сомалийского происхождения. При задержании он пытался ударить ножом полицейским, им пришлось применить электрошокер.

Стармер в четверг побывал на месте инцидента для встречи с сотрудниками экстренных служб.

Согласно видео трансляции визита, у места ЧП собралась толпа, которая стала скандировать "Кир Стармер – вредитель для евреев", "Предатель" и "Позор", сообщает РИА Новости.