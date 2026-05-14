Стармер явился на Даунинг-стрит на фоне требований его отставки

Москва14 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит из-за требований его отставки. По данным корреспондента РИА Новости, британский премьер воспользовался черным ходом, подъехав к нему на машине.

Перед главным входом, тем временем, собралось огромное количество журналистов.

Газета The Telegrath ранее писала, что британские министры в резиденции премьера на Даунинг-стрит намерены встретится со Стармером и попросить его подать в отставку.

Занять его место может ранее ушедший в отставку министр здравоохранения Уэз Стритинг, который, как ожидается, может запустить процедуру смены премьера.

В политических кругах Британии 43-летнего Стритинга называют наиболее сильным оппонентом Стармеру - у бывшего министра есть необходимое количество голосов в парламенте, готовых избрать его премьером.

Сам Стармер уходить не собирается. Ранее британский премьер призвал членов своего правительства не начинать процедуру переназначения и "не ввергать страну в хаос".