Москва5 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обеспокоен участием рэпера Канье Уэста на фестивале Wireless в Лондоне. Причиной недовольства политика стали недавние антисемитские высказывания артиста.

Я глубоко обеспокоен тем, что Канье Уэста пригласили выступить на Wireless, несмотря на его предыдущие антисемитские высказывания и восхваление нацизма сказал он в интервью газете The Sun

Стармер добавил, что антисемитизм "в любой форме отвратителен" и с ним необходимо бороться. Он также заявил, что каждый должен нести ответственность за то, чтобы Великобритания была местом, "где евреи чувствуют себя в безопасности".

В феврале 2025 года еврейка подала в суд на Канье Уэста. Она утверждает, что работала маркетологом в компании артиста Yeezy, и рэпер писал ей и ее коллегам письма с нацистскими лозунгами и оскорблял их.