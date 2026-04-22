Сикорский запретил Канье Уэсту въезд в Польшу Глава МИД Польши: Канье Уэст не въедет в страну

Москва22 апр Вести.Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст не сможет въехать в Польшу, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

В социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) он написал, что демократия имеет право защищаться от радикалов.

Он добавил, что фашисты должны находиться в тюрьме.

Исполнителя часто уличали в антисемитских высказываниях, жестах и действиях. Ранее в Польше отменили его концерт: выступление было запланировано на июнь. Оно должно было состояться в Хожуве Силезского воеводства, однако директор стадиона "Силезский" Адам Стшижевский сообщил, что концерт не состоится по формально-правовым причинам.