Блогер Лебедев заявил, что Польша заблокировала ему получение шенгенской визы

Москва20 мая Вести.Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что ему отказали в выдаче шенгенской визы.

По его словам, документы подавались через греческое посольство. Однако в отказе было указано решение Польши не пускать его на территорию ЕС.

Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков сказал дизайнер

Лебедев завершил рассказ польским мемом "бобр, курва".

