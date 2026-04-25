Фицо не дал пошутить Туску о России на саммите ЕС Onet: Фицо помешал Туску пошутить об отсутствии РФ на саммите Евросоюза

Москва25 апр Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не дал премьеру Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на неформальном саммите Евросоюза, прошедшем 23-24 апреля на Кипре. Об этом пишет польское издание Onet.

В материале говорится, что Туск, отвечая на вопросы журналистов, пытался пошутить, однако Фицо прервал его своим появлением. Польский премьер был вынужден остановиться и начал оправдываться перед представителями СМИ.

Как только слова слетели с его (Туска – Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул пишут авторы издания

В тексте уточняется, что премьер хотел намекнуть на присутствие на саммите стран с пророссийскими взглядами.

Нет-нет, это была шутка попытался объясниться Туск, когда увидел Фицо

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Туска о том, что Россия якобы может в скором времени атаковать одну из стран-участниц НАТО. Он назвал слова премьера Польши проявлением русофобии.