Москва25 апрВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не дал премьеру Польши Дональду Туску пошутить об отсутствии России на неформальном саммите Евросоюза, прошедшем 23-24 апреля на Кипре. Об этом пишет польское издание Onet.
В материале говорится, что Туск, отвечая на вопросы журналистов, пытался пошутить, однако Фицо прервал его своим появлением. Польский премьер был вынужден остановиться и начал оправдываться перед представителями СМИ.
Как только слова слетели с его (Туска – Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнулпишут авторы издания
В тексте уточняется, что премьер хотел намекнуть на присутствие на саммите стран с пророссийскими взглядами.
Нет-нет, это была шуткапопытался объясниться Туск, когда увидел Фицо
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Туска о том, что Россия якобы может в скором времени атаковать одну из стран-участниц НАТО. Он назвал слова премьера Польши проявлением русофобии.