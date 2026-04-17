Москва17 апрВести.Концерт американского репера Канье Уэста в Польше отменили из-за антисемитизма исполнителя.
Выступление хип-хоп артиста было запланировано в Хожуве Силезского воеводства в июне.
Сообщаем, что концерт Ye (Kanye West), запланированный на 19 июня 2026 года на стадионе "Силезский" в рамках фестиваля Superauto.pl, не состоится по формально-правовым причинамнаписал в Facebook (запрещена в РФ) директор стадиона Адам Стшижевский
Министр культуры республики Марта Теньковская также подвергла резкой критике планы провести концерт репера в Польше.
Присутствие репера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в Польше, где во время Второй мировой войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо. Художественная свобода не означает согласия на всенаписала она в соцсети Х
Антисемитские высказывания, жесты и действия Канье Уэста в последнее время вызывают широкий резонанс: он, в частности, использовал свастику в дизайне одежды своего бренда, а также признался в одном из интервью, что "любит определенные вещи в Гитлере".
До этого концерты Уэста отменили в Великобритании, отказав рэперу в участии в июльском фестивале Wireless Festival 2026. Кроме того, запретить выступать в своей стране американскому хип-хоп исполнителю могут и французские власти.