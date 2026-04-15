Прокуратура Польши займется делом депутата, принесшего флаг со свастикой в сейм Спикер сейма Польши пожаловался прокурорам из-за флага со свастикой у депутата

Москва15 апр Вести.Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый написал заявление в прокуратуру на депутата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Конрада Берковича из-за его появления в парламенте с израильским флагом со свастикой. Об этом сообщил представитель канцелярии сейма.

Сегодня спикер Влодимеж Чажастый обратился в прокуратуру с заявлением о возможном совершении преступления депутатом Конрадом Берковичем во время заседания сейма 14 апреля цитирует заявление РИА Новости

В своем заявлении Чажастый попросил прокуратуру рассмотреть вопрос о привлечении Берковича к уголовной ответственности по статьям о пропаганде фашизма и оскорблении флага иностранного государства.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 апреля. Беркович вышел на трибуну парламента с флагом Израиля, в центре которого была изображена свастика. Посольство еврейского государства потребовало, чтобы польские власти приняли меры. МИД республики осудил действия парламентария.