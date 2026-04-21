Посольство Израиля осудило антисемитскую надпись в одном из отелей Киргизии

Москва21 апр Вести.Посольство Израиля в Казахстане выразило протест Киргизии за появление антисемитской таблички в одном из отелей Оша. Израильское посольство в Казахстане представляет интересы этой ближневосточной страны в том числе и в Киргизии.

На вызвавшей возмущение табличке на трех языках – киргизском, русском и английском – выражается нежелательность пребывания в гостинице животных и людей еврейской национальности. Также надписи продублированы перечеркнутыми символами. Посольство Израиля констатировало, что подобное высказывание является оскорбительным и открыто антисемитским.

Мы убеждены, что любые формы дискриминации по этнической принадлежности, религии или любым другим признакам должны получать четкий и недвусмысленный ответ заявило израильское посольство на своей страничке в одной из соцсетей

Вызвавшая негодование израильских дипломатов табличка с оскорбительной антисемитской надписью появилась в ошском отеле Villa несколько дней назад. Табличку рядом со стойкой регистрации с текстом, в оскорбительной форме запрещающим вход в гостиницу представителям еврейской национальности, сфотографировал один из посетителей. Он разместил фото в соцсетях.

В МВД Киргизии после публикации сообщили, что оскорбительная табличка уже убрана. По факту ее появления проводится процессуальная проверка.

Ранее МИД Израиля вызывал временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в министерство после подрыва и сожжения в Испании чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Этот инцидент был назван "чудовищной антисемитская ненавистью" и следствием политики испанского премьера Педро Санчеса, который отказался поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана.