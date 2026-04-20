Москва20 апр Вести.Израиль считает позорным и серьезным деянием повреждение статуи Иисуса Христа на юге Ливана военнослужащим Армии обороны страны (ЦАХАЛ) и приносит свои извинения. Об этом в социальной сети X сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Он выразил уверенность, что виновные в подобном "предосудительном поступке" будут наказаны.

Порча христианского религиозного символа солдатом Армии обороны на юге Ливана – это серьезное и позорное деяние… Мы приносим извинения за этот инцидент и за любой вред, причиненный чувствам христиан написал в посте Саар

Он также заявил, что этот "позорный акт" противоречит ценностям Израиля, который "уважает различные религии и их священные символы", а также стремится "прививать ценности терпимости и уважения".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что помогает населению в восстановлении статуи. Расследованием происшествия занимается Северное командование.