В ЦАХАЛ подтвердили, что статую Христа в Ливане разбил израильский солдат

Москва20 апр Вести.Израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в Ливане, по факту происшествия проводят расследование, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ рассматривает происшествие как очень серьезное и оказывает населению помощь в восстановлении статуи, отмечает пресс-служба.

После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, наносящий ущерб христианскому символу, установлено, что на фотографии запечатлен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана уточняет пресс-служба ЦАХАЛ

Происшествие расследует Северное командование, в отношении причастных лиц примут меры.

Портал Lebanon Debate сообщил накануне, что солдат ЦАХАЛ разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана.