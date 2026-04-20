Москва20 апрВести.Израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в Ливане, по факту происшествия проводят расследование, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ рассматривает происшествие как очень серьезное и оказывает населению помощь в восстановлении статуи, отмечает пресс-служба.
После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, наносящий ущерб христианскому символу, установлено, что на фотографии запечатлен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливанауточняет пресс-служба ЦАХАЛ
Происшествие расследует Северное командование, в отношении причастных лиц примут меры.
Портал Lebanon Debate сообщил накануне, что солдат ЦАХАЛ разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана.