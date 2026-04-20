Посол США в Израиле: причастных к повреждению статуи Иисуса необходимо наказать

В США призвали Израиль наказать причастных к повреждению статуи Иисуса

Москва20 апр Вести.Необходимы быстрые и суровые последствия для военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), причастных к повреждению статуи Иисуса Христа в Ливане. Таким мнением поделился посол США в Израиле Майк Хакаби.

В социальной сети X он сообщил, что доволен реакцией главы МИД Израиля Гидеона Саара, который принес извинения за поступок военного ЦАХАЛ.

Рад, что МИД Израиля занял твердую позицию, осудив этот возмутительный поступок солдата ЦАХАЛ... Необходимы быстрые, суровые и публичные последствия написал Хакаби

Он также отметил, что происшествие не отражает должным образом ЦАХАЛ, саму страну и израильские власти.

Ранее Саар подчеркнул, что считает повреждение статуи Иисуса Христа на юге Ливана позорным деянием. Он уверен, что все виновные будут наказаны.