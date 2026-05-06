В ЦАХАЛ осудили солдата, прикрепившего сигарету к статуе Девы Марии

В ЦАХАЛ осудили солдата, осквернившего статую Девы Марии В ЦАХАЛ осудили солдата, прикрепившего сигарету к статуе Девы Марии

Москва6 мая Вести.Поведение бойца Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), прикрепившего сигарету к статуе Девы Марии в Ливане, не соответствует ценностям, ожидаемым от личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

В заявлении, которое цитирует ТАСС, отмечается, что в ЦАХАЛ произошедший инцидент расценивают как крайне серьезный.

Поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава говорится в сообщении

В пресс-службе подчеркнули, что будет проведено расследование, в соответствии с его итогами в отношении солдата будут приняты меры.

Ранее в израильской армии подтвердили, что в апреле солдат ЦАХАЛ разбил статую Иисуса Христа в Ливане.