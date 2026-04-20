Нетаньяху осудил повреждение статуи Иисуса в Ливане военным ЦАХАЛ

Москва20 апр Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил повреждение статуи Иисуса Христа на юге Ливана военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом он заявил в социальной сети Х.

Он отметил, что был потрясен и опечален инцидентом.

Я самым решительным образом осуждаю этот акт написал Нетаньяху

Он также добавил, что ведется уголовное расследование происшествия. Израильский премьер-министр заверил, что в отношении нарушителя будут приняты суровые дисциплинарные меры.

Ранее в США призвали наказать всех причастных к инциденту. Посол США в Израиле Майк Хакаби подчеркнул, что случившееся не отражает ЦАХАЛ должным образом.