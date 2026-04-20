Москва20 апрВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил повреждение статуи Иисуса Христа на юге Ливана военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом он заявил в социальной сети Х.
Он отметил, что был потрясен и опечален инцидентом.
Я самым решительным образом осуждаю этот актнаписал Нетаньяху
Он также добавил, что ведется уголовное расследование происшествия. Израильский премьер-министр заверил, что в отношении нарушителя будут приняты суровые дисциплинарные меры.
Ранее в США призвали наказать всех причастных к инциденту. Посол США в Израиле Майк Хакаби подчеркнул, что случившееся не отражает ЦАХАЛ должным образом.