Москва12 апр Вести.В испанском городе Эль-Бурго взорвали большое чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кадрами поделился Telegram-канал Mash.

На видео запечатлено, как поджигают фигуру Нетаньяху, затем раздаются хлопки, и чучело разлетается на куски. Собравшиеся жители встретили зрелище аплодисментами.

МИД Израиля, как пишет The Jerusalem Post, вызвал посла Испании для разъяснений, назвав сожжение чучела проявлением "грубой антисемитской ненависти" и связав это с постоянной подстрекательской риторикой правительства Педро Санчеса.

В свою очередь, испанское внешнеполитическое ведомство заявило, что Мадрид последовательно противодействует антисемитизму и любым формам дискриминации, отвергнув при этом "злонамеренные намеки" со стороны Израиля.

Ранее Испания приняла решение закрыть воздушное пространство для самолетов, которые задействованы в военной операции США и Израиля против Ирана.