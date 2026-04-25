Москва25 апрВести.В израильских Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве прошли массовые протестные акции против политического курса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает местная газета Haaretz со ссылкой на данные полиции.
Особенностью митинга в Тель-Авиве в этот раз стала реакция протестующих на смену власти в Венгрии. Участники акции приветствовали победу лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра на парламентских выборах. Демонстранты радовались поражению Виктора Орбана, который считался ключевым союзником Нетаньяху в Европе. Общее число протестующих составило порядка двух тысяч человек.
В Иерусалиме шествие переросло в прямые столкновения митингующих с силовиками. В полиции уточнили, что двое участников беспорядков были задержаны за нарушение общественного порядка.
Ранее по городам Израиля прокатилась новая волна массовых протестов.