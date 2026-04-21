Мадьяр: Венгрия арестует Нетаньяху в случае его визита в Будапешт

Москва21 апр Вести.Венгрия арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, заявил будущий премьер-министр Венгрии, глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр в интервью газете Politico.

Международный уголовный суд (МУС) выдал в ноябре 2024 года ордер на арест Нетаньяху за военные преступления и преступления против человечности, совершенные Израилем во время войны в секторе Газа. Страны-члены МУС обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался в апреле 2025 года арестовывать Нетаньяху во время его визита в Будапешт и объявил о выходе Венгрии из состава МУС.

Согласно уставу МУС решение о выходе вступает в силу через год. Однако Мадьяр намерен приостановить выход Венгрии из МУС. Новые власти Венгрии начнут строго соблюдать предписания суда, подчеркнул Мадьяр.

Страна должна задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет в Венгрию, находясь в розыске Международного уголовного суда приводит Politico слова Мадьяра

Издание L'AntiDiplomatico сообщило, что Мадьяр не является сторонником других европейских лидеров в вопросе оказания помощи Украине.

Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" имеют для Венгрии огромное значение, Будапешт нуждается в том, чтобы Украина возобновила работу нефтепровода в конце апреля, как и обещала, подчеркнул Мадьяр.