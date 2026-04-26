"Мне уже сообщили": Мадьяр о подготовке близких к Орбану бизнесменов к отъезду Мадьяр призвал силовиков Венгрии помешать отъезду близких к Орбану бизнесменов

Москва26 апр Вести.Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который, как ожидается, может стать премьер-министром Венгрии, призвал правоохранительные органы страны препятствовать выезду за границу предпринимателей, которых считают близкими к уходящему главе правительства Виктору Орбану.

Соответствующее заявление политика транслировали венгерские СМИ.

Олигархи, связанные с Орбаном, переводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Уругвай и другие страны. Мне известно, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии … приостановило несколько крупных переводов, связанных с окружением (главы канцелярии премьер-министра – прим. ред.) Антала Рогана, по подозрению в отмывании денег. Я призываю … немедленно заморозить эти украденные средства приводит ТАСС фрагмент видеообращения Мадьяра.

Он призвал венгерские силовые и надзорные ведомства не позволить этим бизнесменам "бежать в страны, откуда будет невозможна их экстрадиция".

Мадьяр также заявил о стремлении указанных лиц избавиться от активов в Венгрии, в частности, продать телеканал TV2 и другие СМИ по ценам ниже рынка.

В этой связи политик обратился к потенциальным инвесторам, которых призвал воздержаться от подобных сделок.

В противном случае они могут столкнуться с Национальным управлением по возвращению и защите активов предупредил лидер "Тисы"

По его словам, "несколько влиятельных семей олигархов уже забрали детей из школ и подбирают надежных сотрудников службы безопасности для их отъезда".

Мне уже сообщили, что несколько семей олигархов уже покинули страну и что семья Месарош, как ожидается, отправится в Дубай в ближайшие дни заявил Мадьяр

Политик имел в виду самого богатого в стране человека — бизнесмена с состоянием более 3 миллиардов евро Лоринца Месароша, которого местные СМИ называют другом детства Орбана.

Между тем, сам политик 25 апреля сообщил о решении отказаться от депутатского мандата парламента, но сохранить за собой руководство партией "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз".

Ожидается, что лидер партии "Тиса", которая 12 апреля одержала победу на парламентских выборах, будет избран на пост премьер-министра в ходе первого заседания парламента нового созыва, которое намечено на 9 мая.

На правах потенциального премьера Мадьяр анонсировал ключевые кадровые решения. В частности, Министерство иностранных дел Венгрии в новом составе кабмина может возглавить Анита Орбан. Ожидается, что она также станет вице-премьером.