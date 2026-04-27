Близкий к Орбану миллиардер попросил у новых властей Венгрии помощи Bloomberg: близкий к Орбану миллиардер попросил у новых властей Венгрии помощи

Москва27 апр Вести.Венгерский миллиардер Лоринц Месарош, которого называют близким к уходящему премьер-министру страны Виктору Орбану и его другом детства, обратился к новому правительству Венгрии с просьбой о помощи из-за ущерба, который понесла его бизнес-империя на фоне резкого падения стоимости акций холдинга Opus Nyrt. Такую информацию распространило агентство Bloomberg.

Авторы материала утверждают, что Месарош направил письмо будущему премьеру Петеру Мадьяру с намерением "предоставить точную информацию и урегулировать напряженную ситуацию". Приоритетом Месароша названо сохранение рабочих мест для 60 тысяч человек.

Акции Opus Nyrt, связанного с разными сферами от строительства до банковского дела и туризма, упали на 10% 27 апреля на торгах в Будапеште.

По информации издания Magyar Hang, из компании Envirotis Holding, тоже принадлежащей Лоринцу Месарошу, вывели около примерно $13 млн в частный инвестиционный фонд, связанный с предпринимателем.

Оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса" победила на прошедших 12 апреля в Венгрии парламентских выборах. Она получила 141 место из 199 в парламенте, то есть завоевала конституционное большинство. Мадьяр официально станет венгерским премьером 9 мая.