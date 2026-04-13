Илон Маск: люди Сороса пришли к власти в Венгрии

Москва13 апр Вести.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался в соцсети X по поводу заявления венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса об итогах парламентских выборов в Венгрии.

Сорос заявил, что партия "Тиса" получит в парламенте Венгрии 138 мест из 199, поэтому венгерский народ якобы "вернул себе свою страну".

Организация Сороса взяла власть в Венгрии подчеркнул Маск

Сорос заявил ранее, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что за антиправительственными протестами в США стоит Сорос и другие леворадикальные "сумасшедшие".

Между тем "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны в России нежелательными организациями с 2015 года.

Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России.