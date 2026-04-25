Москва25 апр Вести.Будущая глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан также станет вице-премьером страны. Об этом сообщил будущий премьер Венгрии, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Политик подчеркнул: в его отсутствие Орбан будет полностью представлять его на заседаниях кабинета министров и других официальных мероприятиях.

Помимо своих обязанностей министра иностранных дел, Анита Орбан также будет занимать пост заместителя премьер-министра в правительстве "Тисы" написал Мадьяр в соцсети X

Мадьяр ранее объявил, что Анита Орбан возглавит МИД Венгрии после победы его партии на парламентских выборах в Венгрии и поручения от президента Тамаша Шуйока сформировать новое правительство.

Анита Орбан - однофамилица действующего премьера Венгрии Виктора Орбана. С 2010 по 2015 год она работала в МИД Венгрии, ее специализацией были вопросы безопасности в энергетике. Позднее она перешла в партию "Тиса", где стала советником по внешней политике.